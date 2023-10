ASUS ZenWiFi XD4 Plus, router con Wi-Fi 6 mesh in offertissima su Amazon

L’ASUS ZenWiFi XD4 Plus è un sistema Mesh WiFi 6 progettato per offrire una copertura WiFi affidabile e veloce in tutta la tua casa. Questo sistema offre una larghezza di banda totale fino a 1800 Mbps, il che lo rende fino a 1,4 volte più veloce dei router WiFi 5. Grazie alla tecnologia WiFi 6, puoi godere di streaming 8K e una connessione veloce per qualsiasi altra attività online.

Normalmente proposto ad oltre 100€, oggi puoi acquistare l’Asus ZenWifi XD4 Plus in offerta a soli 88€. Un’ottima occasione per potenziare la tua rete di casa ad un prezzo davvero competitivo.

Una delle caratteristiche interessanti di questo sistema è la sua versatilità. Viene fornito con fori di montaggio e una confezione di viti, quindi puoi decidere se posizionarlo su una superficie piana o montarlo al muro, consentendoti di risparmiare spazio e adattarlo alle esigenze della tua casa. Inoltre, il sistema ZenWiFi XD4 Plus offre la possibilità di stabilire connessioni cablate tra gli hub ZenWiFi.

Se hai porte Ethernet disponibili nelle pareti, puoi sfruttare questa opzione per un backhaul Ethernet, riservando tutte le bande WiFi ai dispositivi wireless. Questo garantisce una rete ancora più stabile e affidabile.

La configurazione del sistema è resa estremamente semplice grazie all’app ASUS Router, che ti guiderà attraverso il processo in soli 3 passaggi. Basta accendere il dispositivo, creare un nome di rete WiFi e un account di amministratore, e in pochi minuti, avrai una rete WiFi Mesh pronta per essere utilizzata in tutta la tua casa. Con ASUS ZenWiFi XD4 Plus, puoi ottenere una connessione WiFi affidabile e veloce senza complicazioni. Acquistalo oggi ad un prezzo speciale e risparmia!

