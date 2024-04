ASUS Zenfone 10: nuovo MINIMO su Amazon per il compatto con Snapdragon 8 Gen 2

ASUS Zenfone 10 è lo smartphone giusto per chi cerca un dispositivo davvero compatto ma in grado di offrire prestazioni eccellenti. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo Zenfone 10 è disponibile al prezzo scontato di 599 euro, toccando il nuovo minimo storico per la versione da 8/128 GB. Al minimo sono anche le versioni 8/256 GB, che costa 649 euro, e 16/512 GB, che costa 729 euro. Ricordiamo che lo Zenfone 10 è dotato di un display AMOLED da 5,9 pollici e del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

ASUS Zenfone 10: compatto, potente e ora al minimo storico

ASUS Zenfone 10 è dotato di un’ottima scheda tecnica con un display da 5,9 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Da notare anche la presenza di varie combinazioni di RAM e storage oltre ce di una doppia fotocamera posteriore con un sistema di stabilizzazione con Gimbal a 6 assi. La batteria è da 4.300 mAh. C’è la ricarica wireless oltre alla certificazione IP68. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Zenfone 10 al prezzo scontato di:

599 euro per la versione 8/128 GB

per la versione 649 euro per la versione 8/256 GB

per la versione 729 euro per la versione 16/512 GB

Tutti i modelli sono venduti e spediti direttamente da Amazon. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.