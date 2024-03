Asus Zenbook 14 in offerta su Amazon: Wi-Fi 6E e display 2.5K

L’Asus Zenbook 14 è un laptop eccellente che combina potenza, portabilità e qualità visiva, grazie ad un monitor stupendo. Equipaggiato con tutto ciò che ti serve per portare la tua esperienza informatica al prossimo livello, oggi lo trovi in offerta su Amazon a soli 923€ (anche a rate, se lo desideri)!

Il cuore di questo dispositivo è il processore Intel Core di 12ª generazione i5-1240P, che, insieme a 8GB di RAM e una grafica Intel Iris Xe, offre prestazioni impressionanti per un’ampia varietà di applicazioni, dalla produttività quotidiana fino al gaming leggero e all’editing multimediale.

L’SSD PCIe 3.0 x4 da 512GB assicura tempi di avvio rapidissimi e trasferimenti dati veloci, permettendo agli utenti di accedere istantaneamente ai loro file e programmi più importanti.

La tecnologia ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) è una delle caratteristiche distintive di questo modello, ottimizzando automaticamente le prestazioni del notebook in base alle necessità dell’utente, garantendo così efficienza energetica e alte prestazioni quando necessario.

Il display NanoEdge da 14″ WQXGA con risoluzione 2,5K (2560×1600) è il grande punto di forza di questo laptop. Un gioiellino di display che garantisce immagini dettagliate e colori vividi, rendendolo perfetto per guardare i tuoi film e le tue serie TV preferite su Netflix.

In termini di audio, l’ASUS Zenbook 14 non delude, grazie al suo sistema audio stereo certificato Dolby Atmos e Harman Kardon. Questa combinazione garantisce un’esperienza sonora coinvolgente e cristallina, arricchendo ogni contenuto multimediale riprodotto sul dispositivo. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito risparmiando!