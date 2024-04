Asus Vivobook Go 15 in offerta: oggi è tuo a meno di 450€

L’Asus Vivobook Go 15 è un eccellente soluzione di fascia media, perfetto per chi cerca un laptop efficiente e affidabile senza salire sopra la soglia critica dei 500€. Questo laptop dell’Asus combina prestazioni, portabilità e stile con un prezzo estremamente competitivo: grazie all’offerta di Amazon di oggi, lo paghi solamente 449€. Decisamente niente male!

Il Vivobook Go colpisce innanzitutto per la sua estrema portabilità: con un peso di soli 1,57kg e un design ultra sottile, è il compagno ideale per professionisti e studenti in movimento. Il display NanoEdge da 15,6″ FHD con tecnologia Anti-Glare non solo garantisce una visione confortevole e dettagliata grazie alla risoluzione Full HD, ma offre anche un rapporto schermo-corpo dell’84%, massimizzando lo spazio visivo e rendendo ogni contenuto più immersivo.

La cerniera ruotabile a 180° è una caratteristica distintiva che aumenta la flessibilità d’uso, permettendo di condividere contenuti e idee con facilità, un aspetto particolarmente utile in

l tocco di colore del tasto Enter giallo brillante aggiunge un elemento di stile unico, distinguendo questo notebook nel panorama dei dispositivi da lavoro e studio.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’Asus Vivobook Go è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 3 7320U, affiancato dalla scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics. Questa combinazione assicura una risposta fluida e rapida sia nelle attività quotidiane sia in quelle più impegnative, come l’editing di foto leggero o il multitasking. Con 8GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, offre ampio spazio di archiviazione e velocità di accesso ai dati, riducendo i tempi di avvio delle applicazioni e migliorando l’esperienza d’uso generale.

La tastiera full-size in italiano con una lunga corsa dei tasti garantisce una digitazione comoda e precisa, mentre il grande pad multitouch da 6 pollici con tecnologia di proiezione del palmo offre un controllo del cursore fluido, arricchendo ulteriormente l’esperienza utente. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare l’offerta e di acquistarlo subito a soli 449€!