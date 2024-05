Logitech MX Keys Mini for Mac al 42% è un VERO AFFARE (Amazon)

Approfitta di questa super promozione che oggi ti permette di avere una delle tastiere compatte più belle per Mac a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello l’epica Logitech MX Keys Mini a soli 74,99 euro, invece che 129 euro.

Non ci sono errori ma soltanto uno sconto gigante del 42% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 45 euro sul totale. Non è certo un’offerta che potrà durare a lungo quindi sii rapido. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 15 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Keys Mini a prezzo stracciato

La Logitech MX Keys Mini è una tastiera di qualità eccellente che ti permetterà di scrivere velocemente senza perdere un colpo. Ha un design estremamente compatto e quindi perfetta per portartela dietro. Si collega velocemente al tuo Mac e mantiene una connessione senza input lag.

I tasti silenziosi e ben distanziati vi sono leggermente concavi per una digitazione più confortevole. È dotata poi di una retro illuminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani e aumenta di intensità in base alla luce circostante. Con una sola ricarica potrai usarla per ben 10 giorni.

Fai in fretta perché un’occasione così è troppo allettante per durare a lungo. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys Mini a soli 74,99 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.