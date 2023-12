Asus Vivobook Flip S14 in offerta: il convertibile 2-in-1 è tuo a meno di 750€

Il notebook Asus Vivobook Flip S14 è una soluzione versatile e potente per le tue esigenze quotidiane: al momento è disponibile a un prezzo vantaggioso di 749€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato di 899€. Un ottimo prezzo per un laptop convertibile decisamente notevole.

Dotato di un display touchscreen NanoEdge da 14 pollici con cornici sottili, questo notebook offre esperienze visive coinvolgenti in un formato compatto. Grazie alla robusta cerniera a 360°, puoi utilizzare il Vivobook Flip S14 come un laptop tradizionale, un tablet o in qualsiasi angolazione che preferisci, fornendo flessibilità e versatilità nell’uso quotidiano.

Alimentato dal processore Intel Core i5-1335U di 13esime gen, con 8 GB di RAM e un veloce SSD PCIe da 512 GB, questo notebook offre prestazioni veloci e un accesso ai dati super rapido. Questa configurazione permette di gestire agevolmente una varietà di compiti, dalla produttività quotidiana all’intrattenimento multimediale.

La connettività avanzata è garantita dal potente Wi-Fi 6E (802.11ax), che assicura velocità di rete elevate per trasferimenti di file veloci, giochi online reattivi e videochiamate fluide. Inoltre, la presenza di una webcam FHD 1080p offre un’ottima qualità per le tue videochiamate.

Il design leggero e sottile del Vivobook Flip S14, con un peso di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile, lo rende l’ideale compagno per chi è sempre in movimento. Perfetto per l’uso in viaggio, questo notebook è progettato per offrire un equilibrio tra portabilità e prestazioni. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo imperdibile!

