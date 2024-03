Asus Vivobook 16X in offerta su Amazon: RTX 4050 e display magnifico

L’Asus Vivobook 16X, proposto su Amazon a 1.199,00€ con uno sconto dell’8% rispetto al prezzo più basso recente di 1.299,00€, è un ottimo laptop di alta gamma che combina prestazioni elevate con design e portabilità. Questo notebook si distingue per il suo display WUXGA da 16 pollici in formato 16:10, che offre una risoluzione di 1920×1200 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo un’esperienza visiva di qualità superiore.

La struttura in alluminio, unita al design NanoEdge con un rapporto schermo/corpo dell’85,8% su tre lati, conferisce al Vivobook 16X un aspetto elegante e moderno, mantenendo al contempo la robustezza e la leggerezza necessarie per una portabilità ottimale. La presenza di una porta Thunderbolt 4 USB-C ultraveloce, che supporta la ricarica rapida e trasferimenti di dati fino a 40 Gbps, amplifica ulteriormente la sua versatilità, rendendolo adatto sia all’uso professionale che al gaming.

Sul fronte delle prestazioni, l’ASUS Vivobook 16X non delude. Dotato di un processore Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050, questo notebook è progettato per offrire un’esperienza multitasking fluida e reattiva. Con 16GB di RAM e un SSD PCIe da 1TB, offre ampio spazio di archiviazione e velocità di avvio e caricamento delle applicazioni eccezionali.

Per gli appassionati di gaming, il Vivobook 16X introduce il MUX Switch, una funzionalità che permette alla GPU di inviare direttamente i fotogrammi al display, bypassando la CPU. Questo “trucco” non solo riduce la latenza ma aumenta anche la frequenza di aggiornamento, garantendo un vantaggio competitivo nei giochi.

L’Asus Vivobook 16X a 1.199,00€ è una scelta eccellente per chi cerca un notebook performante, versatile e dotato di tutte le funzionalità necessarie per soddisfare sia le esigenze lavorative che di intrattenimento. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!