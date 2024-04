Asus Vivobook 16 in offerta ad un prezzo top: potente ed elegante

L’Asus Vivobook 16 è una scelta eccellente per chi è alla ricerca di un notebook di alta qualità, dotato delle ultime tecnologie e di un design elegante e funzionale. Oggi può essere tuo ad un prezzo iper-competitivo: con l’offerta di Amazon, lo paghi solamente 849,00€. Eh sì, se lo desideri al momento del checkout potrai scegliere il pagamento in più rate mensili.

Il display NanoEdge del Vivobook 16, con le sue cornici sottili e una certificazione TÜV Rheinland per bassi livelli di luce blu, non solo offre un’esperienza visiva di qualità superiore ma riduce anche il rischio di affaticamento degli occhi durante l’utilizzo prolungato. Questa caratteristica, unita agli ampi angoli di visione, rende il notebook perfetto per la fruizione di contenuti multimediali e per l’uso in ambienti condivisi, grazie anche alla cerniera lay-flat a 180° che facilita la condivisione dello schermo.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’Asus Vivobook 16 è equipaggiato con un processore Intel Core i7-1255U di dodicesima generazione, grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 1TB. Questa configurazione garantisce un’esperienza utente fluida e veloce, permettendo di affrontare con facilità qualsiasi attività, dalla produttività al gaming leggero.

Un’altra caratteristica degna di nota è la tecnologia ASUS Antimicrobial Guard Plus, che inibisce la proliferazione di virus e batteri sulla superficie del notebook. La tastiera è retroilluminata, in italiamo, comoda e perfetta anche per chi deve scrivere rapidamente per lavoro.

L’Asus Vivobook 16 è un notebook performante e dall’aspetto distintivo: non perdere l’occasione di acquistarlo ad un ottimo prezzo!