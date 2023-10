ASUS Vivobook 15 in super offerta a 449 euro da Unieuro (anche in 3 rate)

Il Sottocosto Unieuro batte un ulteriore colpo. A due giorni dalla scadenza della promo, ti segnaliamo l’offerta sull’ottimo ASUS Vivobook 15 con schermo FullHD, processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Oggi lo puoi acquistare a 449,90 euro, grazie al maxi sconto del 43% sul prezzo di vendita consigliato pari a 799,90 euro. In più puoi beneficiare della consegna a casa tua gratuita e del pagamento in 3 rate da 149,96 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

Asus VivoBook in offerta a 449,90 euro sul sito di Unieuro

Il PC Vivobook 15 è un computer ideale per chi lavora in mobilità e ha bisogno di un dispositivo sia portatile che dalle ottime prestazioni. La configurazione del modello in offerta sul sito di Unieuro regala inoltre un generoso spazio di archiviazione da 512 GB, grazie ai quali puoi conservare tutti i file multimediali che vuoi senza doverti abbonare ad alcun servizio cloud.

Un altro punto di forza del notebook ASUS è il bellissimo display FullHD da 15,6 pollici, uno schermo ideale per lavorare al meglio all’aperto e per goderti la visione di un film, una serie TV o un evento sportivo durante il tempo libero.

Altro elemento da sottolineare è l’autonomia superiore alle 8 ore, il che significa che puoi lavorare sia in casa ma soprattutto fuori senza mai dover collegare il computer alla presa di corrente. Un vantaggio non indifferente, in particolare per quanti lavorano in mobilità.

Cogli al volo l’offerta del Sottocosto Unieuro sul PC ASUS Vivobook 15, così da beneficiare di un maxi sconto del 43% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.