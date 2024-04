Asus TUF F15 in super offerta: ottimo laptop da gaming a soli 799€

Cerchi un potente laptop da gaming a meno di 1000€? Oggi Amazon propone l’Asus TUF F15 ad un prezzo di soli 799€, grazie al generoso sconto del 25%. Lo puoi pagare anche a rate, semplicemente scegliendo l’opzione di pagamento “Credit Line” di Cofidis al momento del checkout.

Il pannello FHD da 15,6″ con tecnologia anti-glare e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, supportato da Adaptive-Sync, assicura un’esperienza visiva di alto livello, con colori vivaci e movimenti fluidi. La compatibilità 100% sRGB garantisce inoltre una fedeltà cromatica eccellente, importante tanto per i giocatori quanto per i professionisti della creazione di contenuti.

Al cuore del TUF Gaming F15 si trova un processore Intel Core i5-11400H di 11ª generazione, capace di gestire facilmente sia i giochi più recenti che le attività di multitasking più impegnative, grazie alle sue capacità fino a 8 core e 16 thread. La presenza della NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB GDDR6 eleva ulteriormente le prestazioni grafiche, rendendo questo notebook ideale per il gaming.

La tecnologia di eliminazione del rumore AI bidirezionale avanzata migliora notevolmente l’esperienza comunicativa durante il gioco online o le videoconferenze, rimuovendo il rumore di fondo sia in ingresso che in uscita. Il design dell’ASUS TUF Gaming F15, con la sua base a nido d’ape e dettagli estetici che riflettono un look professionale e allo stesso tempo aggressivo, rendono il laptop ancora più carismatico.

A soli 799€, l’Asus TUF Gaming F15 è un’opzione attraente per chi cerca un laptop potente e versatile, perfetto sia per il gaming che per il lavoro. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito!