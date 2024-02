Asus ROG Strix G16 in offerta: RTX 4060, Intel Core i7 e 32GB di RAM

Il notebook Asus ROG Strix G16 è progettato per offrire un’esperienza di gaming e di visione straordinaria grazie al suo display da 16″ ultraveloce fino a 240Hz con tecnologia ROG Nebula, Dolby Vision e supporto Adaptive-Sync. Il rapporto schermo/corpo del 90% assicura un’esperienza di visualizzazione coinvolgente e stellare.

Oggi è in offerta su Amazon a 1599€, con uno sconto sul suo normale prezzo di listino. Un prezzo estremamente interessante per un laptop di fascia alta equipaggiato con tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare senza problemi anche i videogiochi più pesanti ed impegnativi.

Dotato di un processore Intel Core i7-13650HX di Tredicesima generazione e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con Dynamic Boost, questo notebook è pronto a dominare la concorrenza in tutti i giochi più recenti. La presenza di un MUX Switch dedicato e del supporto di NVIDIA Advanced Optimus permette di sfruttare appieno il potenziale hardware del dispositivo.

Con un’archiviazione SSD PCIe Gen4x4 e fino a 32GB di RAM DDR5 a 4800MHz, il notebook offre prestazioni eccezionali anche durante intense sessioni di multitasking. La serie Strix G è stata progettata sia per i gamer che per gli sviluppatori di giochi, offrendo la potenza necessaria per liberare la creatività e cimentarsi nella creazione di nuovi progetti.

Il sistema di raffreddamento all’avanguardia ROG Intelligent Cooling massimizza il percorso dell’aria calda all’esterno del dispositivo, garantendo un’efficienza di raffreddamento ottimale. Grazie al design innovativo con tre ventole e sette heatpipes, il notebook assicura un funzionamento fresco anche durante le sessioni di gioco più intense.

Attualmente in offerta su Amazon a 1.599,00€ invece di 1.699,00€, il notebook ASUS ROG Strix G16 rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo potente e versatile per il gaming.

