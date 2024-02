Asus Chromebook CX1, offerta bomba: il prezzo scende sotto i 280€

L’Asus Chromebook CX1, un notebook da 15,6 pollici con uno sconto del 7%, è disponibile a soli 279,00€ rispetto al prezzo precedente di 299,00€. Questo Chromebook offre un design ultraportatile e prestazioni efficienti per soddisfare le esigenze di produttività in movimento.

Dotato di uno straordinario display antiriflesso da 15,6 pollici, l’ASUS Chromebook CX1 offre un’esperienza visiva coinvolgente e confortevole per la produttività mirata. La risoluzione FHD massimizza l’area dello schermo, consentendo di fare di più in movimento senza affaticare gli occhi.

Alimentato dal processore Intel Celeron N4500 e 8GB di RAM, questo Chromebook offre prestazioni reattive per eseguire le tue app preferite senza problemi. Con Google Workspace e altre app per la produttività di Google Play integrate, è possibile svolgere qualsiasi compito in un unico luogo, garantendo efficienza e comodità.

L’ASUS Chromebook CX1 vanta uno stile puro e una portabilità ottimale, con un chassis leggero da 1,74 kg e un design trendy. Progettato per gli stili di vita in movimento, è sempre pronto per accompagnarti ovunque tu vada, garantendo una produttività senza compromessi.

Questo Chromebook è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, mantenendo il dispositivo sicuro, protetto e sempre aggiornato per una tranquillità totale. Acquistando questo Chromebook e registrandoti su Google One, è possibile ottenere un anno di spazio di archiviazione gratuito di 100 GB sul cloud per tutti i tuoi file e foto, offrendo un valore aggiunto significativo all’esperienza complessiva di utilizzo.

L’Asus Chromebook CX1 è la scelta ideale per chi cerca un notebook efficiente, portatile e conveniente per la produttività in movimento, offrendo prestazioni affidabili, design elegante e funzionalità integrate per una produttività senza sforzo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile.

