Assassin's Creed Mirage: SCONTISSIMO per i Prime Day Amazon (-39%)

Offerta da non perdere in occasione dei Prime Day 2024 per gli appassionati di videogiochi: la Launch Edition di Assassin’s Creed Mirage è disponibile infatti al minimo storico di 27,99 euro invece di 45,72 (prezzo mediano). Lo sconto è valido fino alle 23.59 di domani ed è riservato agli utenti Amazon Prime. Se non sei iscritto, riscatta qui la tua prova gratuita di 30 giorni.

Assassin’s Creed Mirage: a questo prezzo va preso

La Launch Edition di Assassin’s Creed Mirage include il gioco base, una mappa dettagliata di Bagdad e un set di tre litografie: un piccolo tesoro insomma per i veri collezionisti. Il titolo, invece, ti permetterà di vivere un’avventura ricca di azione e profondità narrativa, seguendo le vicende di un giovane ribelle che, attraverso sfide e scoperte, diventa un Maestro Assassino.

Potrai viaggiare fino ad Alamut, la leggendaria fortezza degli Assassini, in un omaggio al gioco originale della serie che si riflette anche sul gameplay, mantenendo le caratteristiche distintive che hanno reso questa saga popolare negli ultimi 15 anni.

Il protagonista è Basim, un astuto ladruncolo delle affollate vie di Bagdad nel IX secolo, che cerca risposte e giustizia. Fidandosi dell’antica e misteriosa organizzazione degli Occulti, Basim evolve da ladro di strada a letale Maestro Assassino: un percorso che cambierà per sempre il suo destino.

Pur non essendo un open world come Valhalla, in Assassin’s Creed Mirage potrai esplorare una Bagdad brulicante di vita, dove ogni abitante reagisce ai tuoi movimenti, mentre scopri i segreti di quattro quartieri distinti, ognuno ricco di storia e dettagli.

Approfitta degli sconti per i Prime Day 2024 e acquista Assassin’s Creed Mirage Launch Edition a soli 27,99 euro.