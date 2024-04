Aspirapolvere senza fili in SUPER OFFERTA: potente e iper-tecnologico

Il BuTure VC70 è un aspirapolvere senza fili che offre un’ampia gamma di caratteristiche progettate per migliorare l’esperienza di pulizia. Con una potenza di aspirazione di 38KPa, grazie al suo motore brushless da 450W e chip Dual ST, il dispositivo promette un’efficienza elevata nel pulire diverse superfici.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile: non solo c’è lo sconto del 2o%, ma con il coupon aggiuntivo ottieni uno sconto 30€. Morale? Il prezzo crolla a solamente 129,99€. Per beneficiare della promozione non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

È dotato di tre impostazioni di velocità, una modalità automatica, e tre accessori intercambiabili, offrendo fino a 12 opzioni di pulizia personalizzate per adattarsi a vari bisogni di pulizia, come pavimenti, tappeti, e angoli difficili da raggiungere.

Una delle sue caratteristiche distintive è la modalità automatica intelligente, che utilizza sensori per rilevare la quantità di polvere e regolare di conseguenza la potenza di aspirazione. Questo non solo ottimizza l’uso della batteria, ma protegge anche le superfici.

L’aspirapolvere è anche equipaggiato con uno schermo touchscreen integrato che mostra lo stato della batteria, permette di selezionare la modalità di pulizia, e visualizzare codici di errore in tempo reale, facilitando l’interazione e il monitoraggio delle operazioni di pulizia.

La batteria del VC70 è progettata per una lunga durata, con una capacità di 2500mAh che garantisce fino a 55 minuti di funzionamento continuo. È inoltre possibile acquistare batterie aggiuntive per estendere ulteriormente il tempo di pulizia.

Il sistema di filtraggio a 5 strati con filtro HEPA assicura l’eliminazione del 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, garantendo una pulizia profonda e riducendo allergeni come polvere e polline.

Il BuTure VC70 appare come una soluzione versatile e potente per la pulizia domestica, offrendo tecnologie avanzate per un’esperienza di pulizia ottimale a un prezzo competitivo. Non perdere questo sconto e acquistalo subito ad un prezzo estremamente conveniente!