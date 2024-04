Aspirapolvere Philips SpeedPro: prezzo WOW su Amazon!

Oggi il prezzo dell’aspirapolvere dotato della tecnologia PowerCyclone 7 targata Philips raggiunge il minimo storico di 99,99 euro con un ottimo sconto del 17%. Potenza e velocità ad un prezzo davvero modico. Affrettatevi, questa è un’offerta a tempo!

Aspirapolvere Philips SpeedPro: la polvere non avrà scampo

Il nuovo Aspirapolvere Philips garantisce una pulizia potente e veloce. Essendo senza fili potrete muovervi per casa senza che essi si incastrino da qualche parte. Nessun angolo rimarrà sporco grazie alle luci LED integrate nella spazzola di aspirazione a 180° dello SpeedPro. In questo modo riuscirete ad individuare fino al più piccolo batuffolo di polvere. Essendo dotato di 2 impostazioni di velocità è adatto a rimuovere anche lo sporco più ostinato. La batteria agli ioni di litio da 18 V vi garantisce un’autonomia di 30 minuti. In conclusione, l’Aspirapolvere SpeedPro con tecnologia PowerCyclone 7 ad ogni passata aspira circa il 98% della polvere presente.

Quindi, volete una casa finalmente senza polvere? Allora, non perdete tempo e acquistate il nuovo aspirapolvere SpeedPro di Philips su Amazon. Approfittate di questa offerta a tempo per portarvi a casa il vostro nuovo aspirapolvere a soli 99,99 euro, già scontato del 17%. Non dimenticate che con i servizi Prime potrete ricevere il vostro acquisto in pochissimo tempo senza spese di spedizione.