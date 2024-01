Apri SelfyConto: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

Banca Mediolanum lancia un’offerta irresistibile con il suo SelfyConto, un conto corrente che offre una serie di vantaggi pensati per i giovani e non solo: Apri il conto, accredita lo stipendio e hai il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E le svincoli quando vuoi senza perdere gli interessi maturati. In più, hai canone azzerato per il primo anno, oppure fino al trentesimo anno di età.

Tutto ciò che SelfyConto offre a costo zero

Il primo vantaggio di SelfyConto che balza all’occhio è il canone: zero per tutti nel primo anno, gratuito per tutti i giovani sotto i 30 anni. Un risparmio che ti consente di utilizzare tutti i servizi del conto senza oneri aggiuntivi.

Inoltre, SelfyConto non applica nessuna commissione per i prelievi in area Euro. Anche la carta di debito è gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato, così come le principali operazioni bancarie: bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

L’App Mediolanum rende tutto più facile e intuitivo, permettendoti di gestire il tuo conto con un semplice tocco. Dal bilancio delle tue finanze a operazioni di trading online su 24 mercati mondiali, tutto è accessibile in un’unica piattaforma.

Paga comodamente da smartphone, smartwatch o tablet con i principali wallet digitali e gestisci le tue utenze domestiche, multe, tributi e ticket sanitari direttamente dall’app con una foto al QR Code, grazie alla flessibilità del conto.

Per gli appassionati di trading, SelfyConto offre l’accesso e la possibilità di operare in tempo reale su 24 mercati mondiali, mettendo a disposizione azioni, Warrant, ETF, fondi aperti e titoli di stato direttamente dallo smartphone.

Aprire SelfyConto non ti richiederà altro che pochi, semplici passaggi. Basta avere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, il cellulare e un indirizzo e-mail valido. Inoltre, tutti i nuovi utenti che aprono un conto e accreditano lo stipendio, ricevono il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E le svincoli quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

