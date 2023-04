Apple Watch: watchOS 10 sarà l'aggiornamento più rivoluzionario di sempre

Il nuovo aggiornamento per Apple Watch, watchOS 10, sembra che sarà semplicemente rivoluzionario. Stando alle parole emerso oggi all’interno della newsletter “Power On” di Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo update potrebbe essere semplicemente rivoluzionario. Addirittura, si legge, “il più grande firmware dai tempi del rilascio del gadget”. Verrà annunciato, ovviamente, all’interno della prossima WWDC 2023 di Apple, prevista per il 5 giugno prossimo; nella conferenza assisteremo anche alla presentazione di iOS 17, macOS 14, tvOS 17 e non solo.

Con watchOS il vostro Apple Watch sarà tutto diverso

All’interno della sua newsletter, Gurman ha ribadito che watchOS 10 sarà un grande aggiornamento, molto importante e con grossi update su tantissimi fattori. Ad oggi non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha parlato di un restyling all’interfaccia, alla UI e al sistema in generale. Noi prevediamo quindi che renderà i nostri orologi da polso di Apple completamente differenti. Sul fronte hardware invece, non sono previsti grammi cambiamenti. Si dice che i prossimi Watch Series 9 saranno pressoché simili a quelli di ottava generazione (e quindi di settima).

Intanto, vogliamo consigliarvi un’offerta veramente strepitosa. Su Amazon infatti, abbiamo riscontrato che Apple Watch SE (2022) con cassa Galassia da 41 mm si porta a casa al prezzo speciale di soli 279,00€. La consegna sarà gratuita e veloce: in pochissimi giorni infatti, il device arriverà presso il vostro domicilio e sappiate che ci saranno altri vantaggi incredibili. Come non citare infatti i due anni di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Ci sarà poi la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, avrete anche accesso al pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque pagamenti a tasso zero, senza costi ulteriori). Siate veloci se siete interessati.

