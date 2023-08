Apple Watch Ultra in SUPER sconto su Amazon: solo 940€ al posto di 1009€

Se state cercando un nuovo smartwatch e avete un iPhone premium, vogliamo consigliarvi il super Apple Watch Ultra un device dotato di modulo GPS e di modem Cellular. È un terminale fantastico con cassa da ben 49mm realizzata in titanio. Il modello in questione è quello Alpine Loop color verde. Si tratta di un gadget fantastico, un notificatore, un fitness tracker, un dispositivo sanitario di punta, vi è il tasto azione (pensato per un’attività rapida), e c’è la batteria a lunga durata. Grazie agli sconti dedicata su Amazon sarà vostro con soli 939,99€, spese di spedizione incluse.

Capite bene che tutti i prezzi sono IVA inclusa e ci sono tanti altri vantaggi al seguito: consegna celere e immediata, possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti in tutto il territorio italiano. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Apple Watch Ultra: a questo prezzo è strepitoso

Il modello che vi consigliamo ha sensori evoluti e all’avanguardia, dispone di tre cinturini pensati per l’esplorazione, per l’avventura e per gli sport estremi. La cassa in titanio aerospaziale è grande e generosa: ben 49 mm ma è compatibile con i cinturini da 42, 44 o 45 mm. È robusto, resistente, perfetto per tutto. Lo schermo ampio e luminoso è il più bello che ci sia; risoluzione top, tecnologia OLED e picco massimo di 2000 nit. La batteria è da 36 ore con una singola carica e la ricarica è rapida. Il cavo è compreso nel prezzo. Non manca il GPS di precisione a doppia frequenza. Infine, citiamo che è resistente all’acqua; si può immergere in acqua fino a 1000 metri. Resiste alle alte temperature e anche alle più basse.

A soli 939,99€ è un vero affare; compratelo adesso prima che terminino le scorte su Amazon o prima che finisca la promozione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.