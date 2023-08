Apple Watch Ultra: ecco come sarà lo schermo dei nuovi modelli

Uno dei principali fornitori di Apple, LG Display, ha appena comunicato l’intenzione di voler investire nella tecnologia microLED per gli schermi dei futuri Apple Watch Ultra.

Stando a quanto si apprende online, sembra che LG abbia acquisito diversi brevetti volti alla costruzione degli schermi per il nuovo modello di Apple Watch Ultra. Lo smartwatch premium della mela potrebbe avere infatti un display microLED. Non sappiamo quando la suddetta feature arriverà in commercio;

Apple Watch Ultra: cosa sappiamo dei nuovi modelli?

Il sito The Elec suggerisce che i brevetti acquistati da una compagnia di Taiwan centrano con il processo a stampa di trasferimento presente negli schemi microLED, ma non solo. Le tecnologie sopracitate hanno a che fare anche con il rilevamento del controllo touch, delle funzioni AR, VR e non soo. In poche parole, verranno inseriti chipset di dimensioni di pochi micrometri (μm) e diverse dozzine di nanometri per generare una visibilità assoluta con neri profondissimi e un’efficienza energetica senza paragoni. Vedremo presto tanti nuovi terminali della mela con questa feature, quindi restate connessi.

Ad ogni modo, LG Display, con l’acquisizione dei brevetti microLED, intende migliorare la redditività all’interno della produzione della società. Non ci sarà solo Samsung a costruire pannelli con questa feature, quindi. Gli schermi saranno comunque assemblati da Apple, alla fine. Queste indiscrezioni le riporta l’analista Ross Young. Quando arriverà il suddetto modello? Non prima del 2025.

