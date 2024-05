Apple Watch Ultra 2 in SCONTO su Amazon: restano poche unità

Apple Watch Ultra 2 è uno smartwatch premium progettato per gli appassionati di sport ed avventure all’aperto. Caratterizzato da una resistente cassa in titanio ed un magnifico display Retina, questo dispositivo offre un’esperienza d’uso senza precedenti, supportata dalle funzionalità GPS e Cellular. Dotato di avanzati sensori per il monitoraggio delle attività fisiche, funzioni dedicate agli sport acquatici e un design robusto, Apple Watch Ultra 2 si presenta come il compagno ideale per coloro che cercano prestazioni elevate e concretezza in un unico prodotto.

Con una resistente cassa da 49 mm in titanio, Apple Watch Ultra 2 offre una durabilità eccezionale nel tempo. La Digital Crown di grandi dimensioni e il tasto Azione personalizzabile aggiungono praticità all’esperienza d’uso. Il display Retina Always-On, con la sua luminosità massima, assicura una visione chiara anche sotto la luce diretta del sole e consente la personalizzazione del quadrante con sei righe di dati. Grazie alla connettività Cellular integrata, puoi effettuare chiamate, inviare messaggi e ascoltare musica senza avere l’iPhone con te.

Per gli appassionati di fitness, Apple Watch Ultra 2 offre funzionalità avanzate per monitorare e valutare i tuoi esercizi utilizzando l’app Allenamento, che include anche mappe e GPS a doppia frequenza per scegliere i percorsi con cura. Le applicazioni Bussola e Profondità lo rendono ideale anche per avventure outdoor e sport acquatici. Con tutte queste caratteristiche, Apple Watch Ultra 2 è davvero un gioiello tecnologico completo.

