Apple Watch Series 8 in super offerta a 429 euro da Unieuro (anche a rate)

Unieuro inizia l’ultima settimana di settembre proponendo una super offerta sull’Apple Watch Series 8, oggi in vendita a soli 429 euro anziché 549 euro. È il prezzo il più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di Unieuro, che consente di risparmiare 120 euro sul listino.

Un’altra ottima notizia è la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 143 euro al mese con Klarna o PayPal. E se scegli Klarna, puoi anche decidere di non pagare nulla al momento dell’acquisto e di completare l’acquisto dopo 30 giorni. La consegna è gratuita.

Apple Watch Series 8 è in sconto del 21% sul sito di Unieuro

La serie 8 di Apple Watch introduce rispetto alla generazione precedente un nuovo sensore per la temperatura, ora con due punti di rilevamento, il primo sullo schermo e il secondo a contatto con la pelle.

Migliorano poi sia l’accelerometro che il giroscopio, che ora sono in grado di rilevare un incidente in auto e lanciare l’allarme.

Balzo in avanti anche per l’autonomia, che ora raggiunge (anzi supera) le 18 ore nominali.

Un altro punto a favore dell’Apple Watch presentato nell’autunno 2022 è l’assenza di inquinanti come berillio, PVC, BFR e mercurio.

Si tratta di un dispositivo ideale per chi arriva da un Apple Watch più vecchio, come ad esempio quelli della serie 3 e 4 o da uno smartwatch di altre marche.

Approfitta ora del maxi sconto di Unieuro su Apple Watch Series 8 per risparmiare 120 euro sul prezzo di listino e riceverlo a casa tua senza pagare le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.