Apple Watch Series 8 GPS + Cellular scende al MINIMO STORICO su Amazon

Con un taglio netto rispetto all’ultima offerta, Amazon sconta Apple Watch Series 8, modello GPS + Cellular, al suo prezzo migliore di sempre. Oggi puoi pagarlo meno di 600 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

La versione in questione è con cassa in alluminio da 45mm, cinturino Sport color mezzanotte. Scoprirai un dispositivo indossabile versatile e completo che saprà accompagnarti in qualunque situazione.

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular in offerta su Amazon: questo è il prezzo migliore mai visto

Con Apple Watch Series 8 GPS + Cellular metti le mani su dispositivo indossabile che si presenta con il cristallo anteriore più robusto che un Apple Watch abbia mai visto, con resistenza alla polvere di grado IP6X, design a prova di nuotate e maggior resistenza per darti una mano in qualsiasi sport o attività.

Punto di forza di questa versione è la connettività cellulare che ti permette di rimanere in contatto con chi vuoi, tra messaggi e telefonate, anche se non hai con te il tuo iPhone. Tra le altre cose, puoi ascoltare o sincronizzare la musica, podcast e audiolibri, un sensore di temperatura, la misurazione dell’ossigeno nel sangue e notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa.

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular è il grande affare del giorno su Amazon: lo paghi meno di 600 euro, puoi anche dividere l’importo a rate e lo ricevi a casa praticamente subito.

