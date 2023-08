Apple Watch Series 8 (45 mm): con lo sconto del 20% DEVE essere tuo

Apple Watch Series 8 è uno smartwatch davvero eccezionale; grazie agli sconti di Amazon, il modello con cassa da 45 mm color Midnight, costa solo 439,99€ al posto di 549,00€, spese di spedizione incluse. È un gadget eccellente, un fitness tracker, un prodotto sanitario in grado di tenere sotto controllo i parametri vitali di ciascun utente, ma non solo. È resistente all’acqua, alla polvere, può essere immerso in acqua dolce ed è un perfetto notificatore. Sarà un companion di allenamento veramente unico che è in grado di fare qualsiasi cosa. Se siete interessati, acquistatelo adesso dal noto portale di e-commerce americano. La consegna sarà celere e immediata, potrete dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Apple Watch Series 8 (45 mm): a questo prezzo è un best buy

È un prodotto super personalizzabile; si può scegliere il cinturino più adatto alle vostre esigenze, il quadrante che meglio si sposterà con il vostro look, può segnalarvi le chiamate e i messaggi in entrata e terrà traccia dei vostro progressi sportivi grazie alla nuova app allenamento completamente ridisegnata. Avrete perfino tre mesi di Apple Fitness+ in omaggio acquistando questo device.

Potrete sempre tenere traccia della vostra salute grazie al sensore per la lettera della frequenza cardiaca, controlla il livello di ossigeno presente nel sangue e monitora anche il sonno e la qualità della fase REM. Funziona in sinergia e in sintonia con i vostri dispositivi Apple; vi aiuterà anche a sbloccare il vostro Mac con semplicità, farete acquisti pagando con Apple Pay. Vi serve un iPhone 8 o un modello più evoluto per la connettività. Non teme gli urti, gode della certificazione IP6X e lo potrete portare anche durante una nuotata. Acquistate adesso Apple Watch Series 8 con cassa Midnight da 45 mm a soli 439,99€, spese di spedizione incluse.

