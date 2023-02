Apple Watch Series 8 (45 mm): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Se state cercando un nuovo orologio da abbinare al vostro iPhone, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Apple Watch Series 8 con cassa da 45 mm color Midnight. Il dispositivo è in super sconto su Amazon a soli 469,00€ al posto di 549,00€, spese di spedizione incluse. Ricordiamo che il risparmio è davvero elevato, pari al 15% sul costo di listino. La consegna è celere e volendo, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Apple Watch Series 8: perché comprarlo da Amazon?

C’è da dire che acquistandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco; come non citare la doppia garanzia sul wearable, ma non solo. Da un lato troverete quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Questo smartwatch di Apple è un vero e proprio gioiello; a 469,00€ capite bene che è un Best Buy su tutta la linea. Sappiate anche che ha tantissime funzionalità smart che ve lo faranno amare.

Questo è un assistente sanitario eccezionale, in grado di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco H24, segnala le eventuali fibrillazioni atriali e non solo. Altresì, si può usare Apple Watch Series 8 come uno sportwatch che regista sport di tutti i tipi. Questo gadget diventerà il vostro companion di allenamento.

Vi comunicherà tutte le notifiche provenienti dai social network e in più consentirà anche di fare e ricevere telefonate con l’iPhone connesso grazie alla presenza di speaker e microfono interni.

Apple Watch Series 8 è un wearable oggigiorno indispensabile; la sua autonomia è strepitosa e si ricarica in poco tempo. Lo schermo si vede bene in ogni contesto visto che è un pannello OLED con Always On Display. Se siete interessati, fate presto prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.