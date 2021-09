Sono emersi, in queste ore, nuovi interessanti dettagli sul futuro Apple Watch Series 7; stando a quanto si legge, è stato confermato che disporrà di un pannello più grande inserito nel medesimo form factor attuale. Non di meno, il modello SE lo si prevede per il 2022. Quest'anno infatti, non dovrebbe arrivar alcuna variante “low-cost”.

Apple Watch Series 7: display più grande, ma stesse dimensioni

Il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare nuovi smartwatch quest'anno e di fatto, c'è molto per cui essere entusiasti. Ci sono state voci secondo cui i nuovi Apple Watch avranno schermi più grandi e una fonte attendibile ha ora confermato che i rumor emersi finora sono tutti veri. Ci sono anche nuove informazioni sui modelli futuri.

Un rapporto di Bloomberg ha sottolienato che l'Apple Watch Series 7 sarà disponibile in due dimensioni: una da 41 mm e una da 45 mm. Quest'ultima avrà una dimensione dello schermo di circa 1,9 pollici, ovvero un leggero aumento rispetto agli 1,78 pollici dei modelli dello scorso anno. Anche la risoluzione dovrebbe essere aumentata a 396 x 484 pixel, con un incremento del 16%. Sfortunatamente, i dettagli dello schermo della versione da 41 mm non sono stati rivelati.

Il colosso di Cupertino trarrà vantaggio dalle nuove dimensioni dello schermo mostrando così più informazioni e godendo di nuove feature. È stato anche riferito che il Watch Series 7 riceverà nuovi quadranti che sfrutteranno al meglio questa nuova dimensioni. Uno di questi si chiama Modular Max e, oltre a mostrare l'ora, mostrerà anche una piccola complicazione come il giorno della settimana, la temperatura o un collegamento a un'app, oltre ad una complicazione più grande.

Altri nuovi quadranti citati sono il Continuum, che cambierà in base al flusso del tempo e all'ora corrente; Atlas e World Timer – che mostra tutti i 24 fusi orari; non mancheranno i nuovi volti Nike ed Hermes.

Si dice che il display dei nuovi Apple Watch utilizzi una nuova tecnica di laminazione che è in grado di avvicinare il display al vetro protettivo per donare una sensazione di maggiore immersività. Sfortunatamente, questa soluzion pare che abbia portato a problemi tecnici che potrebbero comportare un ritardo o una fornitura limitata degli smartwatch al momento del lancio.

Bloomberg ha anche riferito che l'azienda americana sta pianificando di annunciare l'erede del Watch SE il prossimo anno; si apprende che la mela potrebbe lanciare anche una variante Rugged pensata per gli sportivi più estremi.

Apple

Smartwatch