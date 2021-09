Kuo suggerisce che le sfide di produzione per il nuovo gadget Apple Watch Series 7 sono appena state risolte. Di fatto, un paio di giorni fa è emerso un rapporto secondo cui il nuovo wearable della mela sarebbe potuto arrivare in ritardo a causa di alcuni problemi di produzione.

Apple Watch Series 7 è pronto al debutto

Ci sono stati dubbi sul fatto che il nuovo indossabile facesse parte della gamma di prodotti che verranno annunciati nel corso dell'evento di lancio dell'azienda del 14 settembre. Il keynote soprannominato “California Streaming” vedrà alcuni grandi annunci da parte di Apple, ma non sono mai stati forniti dettagli sui problemi di produzione specifici che hanno afflitto l'orologio intelligente e che avrebbero potuto ritardarne le spedizioni fino a novembre 2021.

Tuttavia, nuovi dettagli provenienti dall'analista Ming-Chi Kuo indicano che tutti i problemi di produzione sono stati risolti e l'Apple Watch Series 7 verrà rilasciato come originariamente previsto. L'OEM statunitense inizierà le spedizioni del dispositivo entro la fine di settembre 2021.

Ciò significa anche che il nuovo Series 7 condividerà i riflettori con l'iPhone 13 e l'iPad Mini 6 che potrebbero essere svelati la prossima settimana. Principalmente, si ritiene che i principali punti critici dell'orologio in questione riguardassero l'adozione di molti nuovi processi di costruzione relativi ai pannelli e alla nuova scelta di fornitori per gli schermi OLED degli indossabili. Ovviamente, il nuovo approccio progettuale ha portato alcune complessità che hanno garantito un adeguamento delle tempistiche di produzione.

Si dice che il nuovo gadget vanti un design piatto con spigoli squadrati come quelli dell'iPhone 12.

Si ritiene che la società sia stata in grado di affrontare tutte le sfide accorse all'ultimo minuto, riportando il dispositivo in carreggiata pronto per il suo rilascio di settembre.

La produzione in serie dei nuovi Watch Series 7, secondo l'analista, inizierà a metà settembre. L'evento di lancio si potrà vedere in streaming in California sul sito dell'azienda o sul canale YouTube di Apple martedì prossimo. Restate connessi!

Apple

Smartwatch