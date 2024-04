Xiaomi Mi Smart Band 6, che prezzo! Oggi è tua a meno di 45€

La Xiaomi Mi Smart Band 6 è una fitness tracker che offre un insieme completo di funzionalità per monitorare la tua salute e attività fisica, il tutto con un design moderno e un display migliorato rispetto al modello precedente. Il tutto ad un prezzo irresistibile: oggi è in offerta su Amazon con il 10% di sconto. Per poco tempo, potrai metterla al polso per soltanto 44,99€.

Questo dispositivo include un display AMOLED da 1,56 pollici, che è notevolmente più grande del display del Mi Band 5, offrendo una densità di 326 ppi e una luminosità che può raggiungere fino a 450 nits, rendendolo leggibile anche in condizioni di forte illuminazione​.

In termini di funzionalità di salute e fitness, il Mi Band 6 copre una gamma ampia, che include il monitoraggio del battito cardiaco 24/7, il rilevamento dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno con analisi delle fasi del sonno, inclusi il sonno REM e i pisolini, oltre a un punteggio di qualità del sonno che compara i tuoi dati con quelli di altri utenti​.

Per quanto riguarda le attività fisiche, il Mi Band 6 supporta fino a 30 modalità sportive diverse, da quelle indoor come il ciclismo indoor e lo yoga, a quelle outdoor come la corsa e il nuoto, essendo resistente all’acqua fino a 5 ATM​.

Anche le funzioni smartwatch sono piuttosto complete per un dispositivo in questa fascia di prezzo. Nonostante la mancanza di NFC e quindi di supporto per i pagamenti, il Mi Band 6 permette di visualizzare notifiche, controllare la musica e utilizzare funzioni di controllo remoto per la fotocamera del telefono.

La Xioami Smart Band 6 è un dispositivo eccellente, progettato per offrire un ricco pacchetto di funzionalità per monitorare il benessere ad un prezzo significativamente più competitivo di quello dei prodotti concorrenti. Non perdere questa offerta e acquistala subito ad un ottimo prezzo!