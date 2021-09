Le spedizioni di Apple Watch Series 7 potrebbero subire ritardi a causa di diversi problemi di produzione. Questo è quanto trapelato da un nuovo report online.

Apple Watch Series 7: confermati i ritardi di produzione

Apple ha ora confermato che la società ospiterà il suo prossimo evento di lancio il 14 settembre. Sebbene il gigante della tecnologia non abbia confermato quali dispositivi prevede di lanciare durantelo show chiamato “California Streaming“, è abbastanza evidente che svelerà i nuovi iPhone 13.

Ma il melafonino di nuova generazione non è l'unico prodotto che potrebbe essere presentato all'evento. Seguendo il precedente track dell'azienda e stando alle ultime indiscrezioni, l'OEM di Cupertino dovrebbe anche annunciare la sua serie di orologi di nuova generazione nel corso dello stesso keynote.

Tuttavia, un nuovo report suggerisce che il lancio effettivo dell'Apple Watch Series 7 potrebbe essere ritardato poiché la società sta affrontando problemi di produzione. Attualmente, non ci sono molte informazioni in merito.

Ciò significa che mentre l'Apple Watch Series 7 sarà annunciato la prossima settimana, i nuovi modelli potrebbero non essere disponibili per l'acquisto fino alla fine di ottobre. Ma c'è la possibilità che invece di ritardare il lancio per tutti i modelli, Apple possa solo ritardare i modelli interessati mentre il resto dei gadget potrebbe essere acquistabile come al solito.

Se si deve credere ai rapporti, sembra che la compagnia di Tim Cok non si stia concentrando molto sulle funzionalità relative alla salute per il prossimo smartwatch, ma pare che stia dedicando i suoi sforzi per introdurre un nuovo design ai futuri wearable della mela. L'azienda dovrebbe anche migliorare le specifiche tecniche: si prevede un nuovo display e un nuovo hardware interno.

Questa volta, l'Apple Watch Series 7 dovrebbe arrivare nelle varianti da 41 millimetri e 45 millimetri e il modello più grande potrebbe disporre di uno schermo da 1,9 pollici. Si dice che il display utilizzi una nuova tecnica di laminazione che renderà il display più vicino al vetro protettivo. Forse, potrebbe essere proprio questo fattore l'elemento che sta causando i ritardi nella produzione.

Manca poco al debutto; siete pronti?

Apple

Smartwatch