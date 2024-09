Apple Watch Series 10: sarà possibile monitorare l'apnea notturna

Apple è pronta a presentare la sua nuova linea di prodotti durante l’evento “It’s Glowtime“, con particolare attenzione ad iPhone 16 ed Apple Watch Series 10: quest’ultima, in particolare, promette aggiornamenti significativi nel campo della salute e del fitness.

Apple Watch Series 10: cosa sappiamo

Tra le novità più rilevanti di Apple Watch Series 10 spicca la funzione di rilevamento dell’apnea notturna, un disturbo del sonno che influenza la qualità del riposo e aumenta il rischio di malattie gravi, come problemi cardiaci e ictus. L’Apple Watch monitorerà il sonno per identificare segni di apnea, suggerendo agli utenti di consultare un medico per una diagnosi più approfondita.

Sebbene il rilevamento dell’apnea rappresenti un importante progresso, un’altra funzione per la salute molto attesa era il monitoraggio dell’ipertensione, che però non sarà disponibile al lancio di Apple Watch Series 10. La società ha dovuto posticipare l’arrivo di questo strumento, che avrebbe permesso di rilevare livelli di pressione arteriosa elevata: una condizione che potrebbe determinare anche problemi di salute cronici. Il rilevamento dell’ipertensione, tuttavia, dovrebbe arrivare con un futuro aggiornamento.

Un altro aspetto mancante di Apple Watch Series 10 riguarda il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, che era stato rimosso a causa di una disputa legale con la Masimo Corporation. Apple ha scelto di non concedere in licenza i relativi brevetti, quindi la suddetta funzionalità non sarà reintrodotta in tempi contenuti sui suoi wearable.

Infine, oltre alle novità relative alla salute, i nuovi smartwatch potrebbe ottenere un rinnovamento estetico, con display più grandi e un design più sottile. Ricordiamo infine che, oltre alla Serie 10, il gigante di Cupertino presenterà il nuovo Apple Watch Ultra e una versione aggiornata dell’Apple Watch SE.