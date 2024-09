Apple Watch Series 10: dite addio ai modelli da 41 mm e 45 mm

Oltre ai nuovi iPhone 16, Apple è pronta a svelare anche i prossimi dispositivi indossabili durante l’evento previsto per il 9 settembre.

Tra questi, ci si aspetta la presentazione degli Apple Watch Series 10, che celebreranno il decimo anniversario dal lancio del primo Apple Watch.

Apple Watch Series 10 più grandi, ma anche più sottili

Alcune voci di corridoio, inizialmente, ipotizzavano che gli Apple Watch Series 10 avrebbero avuto un display piatto simile a quello dei modelli Ultra, con dimensioni notevolmente maggiori rispetto ai predecessori. Tuttavia, il noto leaker Majin Bu ha smentito quest’ipotesi su X (Twitter). Secondo le informazioni più recenti condivise dall’informatore, gli Apple Watch Series 10 subiranno solo un lieve aumento di 1 mm nelle dimensioni del display ma senza incrementare particolarmente le dimensioni totali della cassa (almeno per “l’ipotetica” versione da 46 mm):

Gli Apple Watch Series 10 dovrebbero quindi essere disponibili con display da 42 mm e 46 mm. Contrariamente a quanto riportato in precedenza, non ci sarebbe posto per una versione da 49 mm. La versione più piccola avrà dunque un display da 42 mm, solo leggermente più grande rispetto ai 41 mm del modello precedente. Lo stesso dicasi per l’unità più grande, che dovrebbe passare dai 45 mm del Watch 9 a 46 mm.

Majin Bu suggerisce inoltre che gli Apple Watch Series 10 manterranno i display curvi, simili a quelli della Series 9, e ci sarà una cassa in titanio leggermente più sottile rispetto ai modelli precedenti. Apple prevede di presentare anche l’Apple Watch Ultra 3, il modello di punta della linea, ed anche su quest’ultimo gioiellino si stanno spendendo fiumi di parole: restiamo dunque in attesa del lancio ufficiale di questi attesissimi smartwatch.