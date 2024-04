Apple Watch Series 10: il nuovo modello avrà uno schermo OLED più efficiente

Oggi apprendiamo che il prossimo Apple Watch Series X potrebbe presentare uno schermo OLED ancora più efficiente di quello visto sui modelli attuali. A dirlo, un report proveniente dalla Corea. Un passo simile sarebbe significativo perché aiutare l’orologio a ridurre il consumo energetico del pannello durante l’Always On Display. The Elec infatti, afferma che l’OEM di Cupertino adotterà la tecnologia TFT (thin-film transistor) all’ossido policristallino a bassa temperatura per il wearable che verrà presentato a settembre.

Apple Watch Series X: cosa sappiamo?

Senza entrare troppo nei tecnicismi, vi segnaliamo che questa inedita tecnologia potrebbe essere la svolta per il colosso americano di Tim Cook, anche perché, una volta padroneggiata, potrebbe venir adottata su diversi prodotti dell’azienda che, attualmente, non presentano ancora gli OLED per via dei numerosi svantaggi. Pensiamo ai laptop o ai tablet, ad esempio.

Cosa acquistare oggi

Nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 9 che, nella sua iterazione con scocca Midnight da 45 mm, costa solo 435,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 489,00€. L’offerta è veramente sensazionale e noi vi invitiamo a non lasciarvela sfuggire. A questa cifra infatti, vi porterete a casa un wearable pazzesco, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un chip S9 di ultima generazione e uno schermo ampio e risoluto. Volendo, c’è anche con scocca da 40 mm, in alternativa. Sappiate che potrete poi comprarlo da Amazon ottenendo una serie di vantaggi esclusivi.

Per esempio, in prima istanza segnaliamo la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Non di meno, approfittatene adesso: a soli 435,00€ con due anni di garanzia con il costruttore, è da comprare subito.