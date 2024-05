Apple Watch SE (2023) in super offerta a 199 euro da Unieuro

È arrivato il Sottocosto Unieuro. Tra le offerte più interessanti della nuova promozione segnaliamo l’Apple Watch SE di seconda generazione (2023) in vendita a 199 euro anziché 289 euro, grazie a un maxi sconto del 31%. Inoltre è possibile scegliere di pagare in tre rate a interessi zero da 66,33 euro al mese.

A distanza di un anno dalla sua uscita, Watch SE di Apple continua ad essere il miglior smartwatch Apple per rapporto qualità-prezzo. Questo perché a meno di 200 euro riesce a garantire un’esperienza del tutto simile rispetto al nuovo Apple Watch SE 9, pagando in termini prestazionali soltanto dal ben più costoso Ultra 2.

Apple Watch SE (2023) in offerta a 199 euro sul sito di Unieuro

Il design di Watch SE rimane sempre lo stesso, il processore (S8, ndr) è quello dell’ottimo Apple Watch Series 8, il monitoraggio della salute personale continua a essere a livello top, grazie alle notifiche su ritmo cardiaco irregolare, tono cariovascolare basso e frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa. In più offre ugualmente le funzionalità di rilevamento cadute e incidenti, comprese le chiamate d’emergenza internazionali, l’SOS emergenze e una resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Rispetto al nuovo Watch Series 9, il modello SE paga soltanto l’assenza del sensore di temperatura, le app ECG e O2, la funzionalità doppio tap, la maggiore luminosità del display e il display always-on. Rinunce tutto sommato più che accettabili, considerando il risparmio in fase di acquisto: oggi l’ultimo modello si smartwatch della casa di Cupertino costa a partire da 459 euro.

Il dispositivo indossabile Apple Watch SE è in offerta a 199 euro invece di 289 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di scegliere il pagamento dilazionato in 3 rate da 66,33 euro al mese a interessi zero. L’offerta è valida fino all’11 maggio o esaurimento scorte.