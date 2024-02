Apple Watch SE (2023) da 40 mm: prezzo SUPER di soli 219€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch della mela per completare l’ecosistema con il vostro iPhone, oggi abbiamo un prodotto semplicemente sensazionale da consigliarvi; si chiama Apple Watch SE (2023) e, nella sua iterazione con scocca da 40 mm color Midnight (e cinturino in silicone abbinato) costa 219,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è un best buy senza paragoni che non potete proprio ignorare. Viene proposto ad un costo irrisorio ma con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso ad ulteriori vantaggi.

Apple Watch SE (2023): compratelo adesso

In primo luogo citiamo la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti, ci sarà un anno di garanzia con il costruttore (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e due anni di garanzia con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. In più, sappiate che si potrà dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo esclusiva.

Apple Watch SE (2023) è un prodotto eccellente; è un notificatore di alto profilo che vi permetterà anche di rispondere alle telefonate e ai messaggi grazie all’ausilio di un iPhone compatibile connesso, ma non solo. Ha tanti sensori per il monitoraggio della salute e per la gestione del sonno, ed è anche un fitness tracker pazzesco per chi ama allenarsi. Ha un display OLED super luminoso che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Il modello in questione ha la scocca in alluminio color Midnight da 40 mm; a soli 219,00€ è da comprare immediatamente, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.