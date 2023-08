Apple Watch SE (2022) da 40 mm a 259€ su Amazon: l'offerta che aspettavi è qui

Se avete un iPhone e state cercando un nuovo smartwatch per completare l’esperienza d’uso, sappiate che c’è una bellissima notizia oggi: girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in un’offerta strepitosa. Apple Watch SE (2022) con cassa color argento da 40 mm si porta a casa con soli 259,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un costo veramente irrisorio per un gadget del genere. Il risparmio rispetto al valore di listino è notevole e questo è un prodotto che è in grado di fare qualsiasi cosa. Oltre ad essere un notificatore infatti, è un assistente sanitario impeccabile, un companion di allenamenti e un wearable esteticamente bellissimo che vi donerà la possibilità di cambiare sempre look grazie ai tanti quadranti personalizzabili e ai cinturini intercambiabili.

Apple Watch SE (2022): il miglior smartwatch della mela

Apple Watch SE (2022) è un prodotto unico; piccolo ma prestante, con un’ottima batteria che dura circa due giorni con una singola carica (anche se molto dipende da come voi utilizzate il wearable), vi permette di misurare il battito cardiaco H24, la frequenza cardiaca, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, ma non solo. Tiene traccia di eventuali farmaci da assumere e con l’app Salute avrete un prezioso alleato al vostro polso. Ma non è tutto: questo è anche un compagno di allenamenti che tiene traccia dei vostri progressi sportivi e misura la qualità del sonno. La versione che vi consigliamo di acquistare è quella con cassa silver da 40 mm; il cinturino bianco è abbinato.

Acquistandolo da Amazon avrete la possibilità di dilazionare l’importo dello smartwatch in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non di meno, potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete avere diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 259,00€ questo è un best buy.

