Apple Watch SE 2 in offerta a 279 euro da Unieuro (anche a rate)

Sul sito ufficiale di Unieuro Apple Watch SE di seconda generazione con cinturino Sport è in offerta a 279 euro. La promo è a tempo limitato e include la consegna a casa gratuita. Inoltre è possibile beneficiare del pagamento in 3 rate da 93 euro senza interessi con Klarna o PayPal. Se la scelta ricade su Klarna, si ha l’opportunità di non pagare nulla oggi e di saldare l’intero importo 30 giorni dopo l’acquisto.

Apple Watch SE 2 in offerta a 279 euro sul sito di Unieuro

Nella lista degli Apple Watch, il modello SE di seconda generazione è quello col miglior rapporto qualità-prezzo. Di fatto presenta lo stesso design e le medesime caratteristiche più importanti dei modelli superiori, pensiamo ad esempio ad Apple Watch Series 8. Il prezzo però è molto più competitivo, a maggior ragione oggi con l’ultima offerta di Unieuro.

Le uniche rinunce sono quelle del display always-on e di determinate funzioni avanzate come il rilevamento della temperatura corporea e l’elettrocardiogramma. Per il resto, però, non ha nulla da invidiare al più avanzato Apple Watch Series 8

La versione di Apple Watch SE 2 in promozione sul sito unieuro.it è quella da 40mm con cassa in alluminio color Mezzanotte e solo GPS. Si presenta come la miglior offerta se hai un budget tra i 200 e 300 euro, nonché uno dei migliori smartwatch economici disponibili oggi sul mercato.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Unieuro su Apple Watch SE 2 per risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e usufruire della consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.