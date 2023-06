Apple Watch SE 2 a 289 euro: ha ancora senso nel 2023?

L’Apple Watch SE 2 è un dispositivo che continua a suscitare interesse nel 2023. Nonostante sia passato del tempo dal suo rilascio, questo smartwatch di Apple continua a essere una scelta solida per molti utenti, che necessitano di uno smartwatch da abbinare ad iPhone, ma senza il costo elevato di un Series 7 o Series 8.

Apple Watch SE 2 è ancora valido?

Il prezzo attuale dell’Apple Watch SE 2 è di 289€, una cifra non molto distante da quella di lancio. Esteticamente, l’Apple Watch SE 2 è disponibile in due diverse dimensioni: 40 millimetri e 44 millimetri. Queste dimensioni sono più in linea con i modelli di Apple Watch Series 8 da 45 e 41 millimetri, rispetto ai modelli più vecchi come la Series 3. Il design dell’Apple Watch SE 2 è sostanzialmente sovrapponibile al primo SE, con bordi meno stondati rispetto ai più recenti Series 7 e Series 8.

L’Apple Watch SE 2 ha un telaio in alluminio con due pulsanti fisici: la corona digitale e il pulsante laterale. Sul retro, c’è un pad per la ricarica wireless, che permette di caricare l’orologio semplicemente appoggiandolo sul suo supporto di ricarica. Inoltre, l’Apple Watch SE 2 offre la possibilità di cambiare cinturino, permettendo agli utenti di personalizzare il loro orologio secondo i propri gusti.

Così come gli altri modelli, anche l’SE offre una serie di funzionalità utili: puoi controllare le notifiche, rispondere alle chiamate, rispondere ai messaggi e tracciare l’attività fisica e alcuni parametri vitali. In termini di funzionalità di salute, l’Apple Watch SE 2 offre notifiche per frequenza cardiaca, tracciamento del ciclo mestruale, SOS di emergenza, rilevamento delle cadute e molto altro ancora. La durata della batteria è anche piuttosto buona, rendendo l’Apple Watch SE 2 un dispositivo affidabile per l’uso quotidiano.

Apple Watch SE 2 è sicuramente un acquisto ancora valido nel 2023. Sebbene ci siano orologi più recenti e avanzati come l’Apple Watch Series 7 e 8, l’SE 2 offre un equilibrio perfetto tra prezzo, funzionalità e design. È l’orologio che consiglierei alla maggior parte delle persone, poiché offre una quantità di funzioni più che sufficiente per moltissimi utenti, mentre per i più esigenti è preferibile optare per un modelli più recente e di fascia più alta, che porta con sé sensori più avanzati, un design più ricercato e un miglior tracciamento di sport e parametri vitali.

SE 2 vs Series 8: le differenze

L’Apple Watch SE 2, con un prezzo competitivo di 289€, mantiene molte delle funzionalità che hanno reso popolare l’Apple Watch nel corso degli anni. Offre un’opzione a basso costo che ancora conserva molte delle funzionalità dell’Apple Watch che l’hanno resa così popolare nel corso degli anni. Il dispositivo è disponibile in taglie di 44mm o 40mm, con un display Retina e un sensore ottico di frequenza cardiaca di seconda generazione. È disponibile nei colori Midnight, Starlight e Silver.

D’altra parte, l’Apple Watch Series 8 offre un’esperienza più ricca di funzionalità con capacità di monitoraggio della salute aggiuntive. Il prezzo di partenza dell’Apple Watch Series 8 in alluminio è di circa 450€ con l’opzione in acciaio inossidabile che ha un costo maggiore. Il dispositivo dispone di un display Retina sempre acceso e offre una dimensione del display quasi del 20% superiore rispetto all’Apple Watch SE 2.

Inoltre, offre un sensore ottico di frequenza cardiaca di terza generazione, un sensore di ossigeno nel sangue, un sensore di temperatura, un sensore elettrico per l’ECG e la ricarica veloce. Il Series 8 è disponibile nei colori Midnight, Starlight, Silver e PRODUCT(RED) per la versione in alluminio, o Silver, Graphite o Gold per la versione in acciaio inossidabile.

