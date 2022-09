Apple Watch Pro: cassa da 47 mm e display piatto, a quanto pare

Secondo quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni emerse online, sembra che Apple Watch Pro disporrà di una cassa da ben 47 mm con schermo piatto al seguito.

Da diverso tempo si dice che l’azienda di Cupertino sia al lavoro su un nuovo inedito smartwatch premium dal design misterioso. Secondo un report trapelato sul web, scopriamo che il terminale vanterà una cassa più grande di quella attuale e di un display flat.

Apple Watch Pro: quello che ci aspettiamo

Stando a quanto leggiamo dal report del giornale nipponico Mac Otakara, scopriamo che Apple Watch Pro presenterà una cassa enorme da ben 47 mm. Finora non abbiamo mai avuto un wearable di Apple così grande. Basti pensare che quella di Apple Watch Series 7 è da 41 o 45 mm. Sarà un prodotto davvero differente da quello attuale.

Pare che le fonti siano alquanto affidabili, inoltre. Queste hanno aggiunto che ci sarà un display completamente flat. Ci domandiamo se sarà compatibile con i cinturini attuali o se sarà necessario acquistarne di nuovi.

Con uno schermo piatto infatti, si avrebbe una maggiore robustezza, anche perché da tempo apprendiamo che questo modello sarà un prodotto “più resistente del normale”. Qualcuno lo ha definito “rugged” ma ora tutti si sono spostati sul suffisso “Pro”. Vedremo altre caratteristiche incredibili come la cassa in titanio, l’autonomia al top, una nuova modalità per il risparmio energetico e non solo. Sotto la scocca invece, ci aspettiamo un processore S8.

Quando vedremo questo modello?

Secondo i rumors, pare che il colosso di Cupertino annuncerà Apple Watch Pro mercoledì prossimo al keynote autunnale insieme ai nuovi iPhone 14. Arriverà insieme ai Watch Series 8 e ai Watch SE (2022).

Vi invitiamo sempre a prendere tutto con “un pizzico di sale”. Quanto costerà? Si dice intorno ai 799 dollari, ma è solo un leaks. Se volete fare oggi un buon affare, il Series 7 si trova su Amazon a soli 389,99€ con cassa da 45 mm.

