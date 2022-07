Apple Watch Pro: ci sarà un design RIVOLUZIONARIO, a quanto pare

Secondo Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, sembra che il futuro Apple Watch Pro vanterà un design rivoluzionario mai visto prima. Di fatto è dai tempi della Series 4 che non abbiamo un vero e proprio cambio di design, ma pare che il nuovo modello offrirà linee estetiche davvero innovative, una struttura in titanio ma attenzione: non ci sarà il classico look squadrato con bordi flat che molti utenti sognano da anni.

Apple Watch Pro: cosa sappiamo?

Nel corso della sua ultima versione di Power On, Gurman ha detto che il nuovo Apple Watch premium avrà uno schermo più grande (7% in più) di quelli della Series 8 o dei modelli predecenti. Inoltre il giornalista ha anche riferito che questo modello potrebbe piacere solo ad una determinata categoria di utenti.

Bloomberg ha anche comunicato che questo modello di smartwatch presenterà il primo vero cambio di linguaggio estetico dai tempi della Series 4. Afferma anche che non sarà circolare e non presenterà comunque un design flat e squadrato. Ci sarà un’evoluzione dell’attuale forma rettangolare.

Fra ler altre cose, dovrebbe avere una cassa in titanio per renderlo ancora più resistente e robusto di quello attuale; non mancherà una batteria bella capiente che promette una durata maggiore con una singola carica e Apple potrebbe perfino introdurre una nuova modalità a basso consumo.

Fra le altre cose, sembra che l’OEM di Cupertino voglia investire seriamente nelle funzioni sanitarie per i suoi smartwatch: Apple Watch Series 8 infatti, dovrebbe disporre di un sensore per la misurazione della temperatura del corpo ma anche di u nuovo chip in grado di controllare la presssione sanguigna. Attenzione perché su quest’ultimo punto però, si dice che la compagnia stia valutando di inserirlo in un device di futura uscita (l’Apple Watch del 2025). Potrebbe anche decidere di inserire un sensore per il controllo della glicemia ma sembra che questo sia ancora in una fase embrionale.

Ad ogni modo: Apple Watch Pro si prennuncia come “uno dei lanci di prodotti più interessanti dell’azienda quest’anno”. Intanto, se volete un buon smartwatch potente, aggiornato ma dal giusto rapporto qualità-prezzo, vi consigliamo l’SE da 40 mm a 269,00€ su Amazon.

