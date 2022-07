Apple Watch è (di nuovo) un eroe: ha salvato una donna

Una nuova vicenda vede protagonista il noto orologio dell’OEM di Cupertino: a quanto si legge infatti, Apple Watch è stato in grado di rilevare un tumore rato, salvando così la vita ad una donna. Ma andiamo con ordine.

Non sono pochi gli episodi in cui si legge che il wearable della mela riesce a salvare la vita degli utenti che cadono o rimangono bloccati da qualche parte. Di recente infatti, abbiamo appreso che lo smartwatch aveva salvato la vita di una donna intrappolata in un fiume ghiacciato. Ora apprendiamo che un’altra donna è stata salvata dal dispositivo, ma in un modo del tutto differente.

Apple Watch scopre un male grave e la donna si salva in tempo

Stando a quanto si legge dal rapporto della CSC di Boston, sopriamo che l’Apple Watch ha scovato un tumore rato di una donna grazie ad una funzione davvero unica. Questo male poteva essere fatale per l’utente ma il wearable è stato in grado di intervenire per tempo.

Kim Durkee, la protagonista di 67 anni, è stata operata di urgenza per la rimozione di un tumore dopo che il gadget l’aveva avvertita ripetutamente. Di fatto, suonava in continuazione perché il suo cuore era in AFib (fibrillazione atriale).

Giusto per chi non lo sapesse, la fibrillazione atriale indica un battito cardiaco irregolare. Dopo aver visto notifiche per diversi giorni e notti di fila, Kim ha scelto di andare in ospedale e dopo i test i medici hanno riscontrato la presenza di un tumore rato a crescita rapida che limita il flusso di sangue all’udito e che può causare un ictus. Per fortuna l’intervento è andato bene ed è durato oltre 5 ore.

Una bella storia a lieto fine: il protagonista quindi è stato un Apple Watch di ultima generazione (pensiamo ad un Series 6 o 7). Quest’ultimo si trova su Amazon al prezzo di 379,00€ con cassa da 41 mm.

