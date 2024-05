Amazfit GTR 3 in super offerta: il prezzo crolla sotto i 100€

Rimane ancora pochissimo tempo per approfittare di questa offerta clamorosa sull’Amazfit GTR 3, di gran lunga uno dei migliori smartwatch per prendersi cura del proprio benessere e del fitness. Oggi è disponibile su Amazon a meno di 100€, grazie ad un coupon sconto da 30€: per riscattare l’offerta è sufficiente spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

L’Amazfit GTR 3 è un orologio smart che unisce eleganza classica e prestazioni tecniche di rilievo, rendendolo adatto sia per gli appassionati di fitness che per chi cerca un dispositivo da indossare ogni giorno. Questo modello è dotato di un corpo in lega di alluminio e un cinturino in silicone da 22 mm con 14 fori per la regolazione, offrendo una vestibilità confortevole anche durante l’uso prolungato​.

La batteria del GTR 3 offre una durata impressionante: fino a 21 giorni con uso normale e 10 giorni con uso intensivo, rendendolo uno dei dispositivi più performanti nella sua categoria​. Include un sensore GPS integrato e capacità di tracciamento della salute 24/7, come la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue, tramite il sensore BioTracker PPG 3.0, che ora permette anche misurazioni automatiche dell’ossigeno nel sangue​ .

Il dispositivo funziona con il sistema operativo Zepp, che è compatibile sia con dispositivi Android che iOS: attraverso l’applicazione Zepp potrai personalizzare lo smartwatch scegliendo tra numerose impostazioni. Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistarlo subito a meno di 100€.