Apple Vision Pro 2 non si farà (il modello economico invece sì)

Entro pochi giorni, Apple Vision Pro oltrepasserà i confini USA per debuttare in altri paesi (ma non ancora in Italia). Nonostante l’espansione a livello territoriale, la mela morsicata non sembra soddisfatta dei risultati fin qui ottenuti dal visore, in termini di vendite, tanto da aver abbandonato l’idea di proporne un secondo modello più evoluto e di fascia alta. È quanto riportato oggi da The Information, che sottolinea come il gruppo di Cupertino si stia invece concentrando sulla realizzazione un modello economico, più accessibile dal grande pubblico.

In arrivo un Apple Vision Pro più economico?

La spesa di 3.499 dollari richiesta per l’acquisto non è certo alla portata di tutte le tasche. Tim Cook e i suoi lo sanno bene, così come sono consapevoli del fatto che, limitare il numero di unità in circolazione, significhi attrarre meno sviluppatori, con una conseguenza diretta sul numero delle applicazioni compatibili e, per chiudere il cerchio, sull’attrattiva del dispositivo.

Ecco perché a Cupertino avrebbero già preso il via i lavori sul progetto noto internamente con il nome in codice N109. Stando a quanto trapelato, il successore di Apple Vision Pro non sarebbe solo più economico, ma anche più leggero, eliminando alcune componenti. Sono dunque stati considerati i pareri di coloro che hanno storto il naso, per il peso ritenuto eccessivo.

Dovrebbero essere mantenuti i display in alta risoluzione posizionati di fronte agli occhi e che, invece, hanno ottenuto feedback molto positivi.

Data di uscita e prezzo: le indiscrezioni

Cosa si sa a proposito della data di uscita e del prezzo? Non molto, in verità. The Information ritiene che il lavoro di ottimizzazione e snellimento potrebbe allungare i tempi, forse posticipandone il lancio fino al 2026. Per quanto riguarda invece la spesa necessaria, potrebbe essere quasi dimezzata: si ipotizza un range tra i 1.500 e i 2.500 dollari, in linea con un iPhone top di gamma.

Come sempre in questi casi, si tratta di indiscrezioni e vanno considerate come tali. Se conosciamo Apple, nessuna voce di corridoio verrà mai smentita o confermata fino a un eventuale annuncio ufficiale.