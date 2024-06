Apple Vision Pro sta per sbarcare in Europa: lancio entro metà giugno?

Potrebbe essere finalmente giunto il momento del debutto europeo di Apple Vision Pro, l’avveniristico visore per Realtà Aumentata e Virtuale della casa di Cupertino al momento disponibile soltanto negli Stati Uniti.

L’analista di mercato Ming-Chi Kuo, seguendo ad un rapporto di Bloomberg, afferma che il colosso statunitense sarebbe pronto ad annunciare l’espansione anche in mercati non statunitensi, in particolare Regno Unito, Francia, Germania, Cina, Giappone e Singapore. Le spedizioni dovrebbero iniziare entro la metà di giugno.

Apple Vision Pro in Italia: bisognerà attendere ancora

Come è possibile vedere da questo elenco, dunque, l’Italia sarebbe per il momento esclusa dall’espansione di questo dispositivo nei territori europei, almeno per il momento.

È chiaro che stiamo parlando di un dispositivo rivolto ad un pubblico di nicchia, sia per il costo sia per gli obiettivi di vendita, e in questa prima fase di espansione si vuole puntare sui mercati alternativi agli USA più grandi, considerato che le vendite in casa finora sono state piuttosto deludenti.

Vision Pro出貨調查更新:

本月中旬前已開始陸續出貨至非美國市場 (晚於先前預測的在WWDC 2024前),主要包括英國、法國、德國、中國、日本、與新加坡。目前對全球2024年出貨量預估不變,仍維持40-45萬部。 —

Vision Pro shipment survey update:

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 5, 2024

L’annuncio dell’espansione internazionale di Apple Vision Pro dovrebbe essere fatto durante il Keynote della WWDC 2024 che si terrà la prossima settimana, con anche la fascia di prezzo che confermerà quella vista negli Stati Uniti.

Una maggiore espansione del prodotto potrebbe incentivare le vendite e spingere gli sviluppatori a creare più applicazioni pensate per il visore: nel corso dell’evento dovrebbero essere svelati inoltre i nuovi aggiornamenti di visionOS pensati per rendere l’uso della piattaforma più semplice e arricchito da nuove funzioni.