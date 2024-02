Apple TV 4K (128 GB): a 159€ LA DEVI AVERE adesso

Uno dei gadget perfetti da comprare oggi su Amazon è sicuramente la Apple TV 4K che, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna, si trova al prezzo sensazionale di soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Parliamo di un prodotto che viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce con consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, e pensate che avrete tantissimi altri vantaggi esclusivi.

Fra le altre cose, citiamo la garanzia di un anno con Apple, sempre valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di due anni con il sito di e-commerce, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Allo stesso modo, potrete beneficiare della possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Apple TV 4K: ecco perché comprarla adesso

La Apple TV 4K è un prodotto fantastico; se avete l’ecosistema di casa Apple, questo gadget è imperdibile. Si tratta di un dispositivo per lo streaming multimediale che espande le potenzialità della vostra televisione, ma non solo. È un hub multimediale eccellente con cui divertirsi con i giochi di Apple Arcade, con cui allenarvi (mediante il servizio di Apple Fitness), ma non finisce qui. Se avete un iPhone, un iPad o un Mac potrete anche adoperarla per fare lo streaming dei vostri device.

Insomma, con 159,00€ vi porterete a casa un gadget pazzesco per lo streaming, per il gaming, per tantissime altre operazioni. È piccolo e discreto e in confezione troverete anche il telecomando con Siri Remote. insomma, è un best buy a soli 159,00€ che non potete lasciarvi sfuggire: correte a prenderlo adesso.