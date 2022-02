Apple: il visore avrà il chip M1 e uno schermo OLED

Si dice che il primo visore AR di Apple venga fornito con il chip M1 e con un pannello avente tecnologia micro OLED, così da sfidare apertamente il rivale Hologram di Samsung.

Mentre fonti della catena di approvvigionamento affermano che la mela sta entrando in un secondo round di test di pre-produzione in merito al suo headset AR, un nuovo rapporto fornisce alcuni dettagli sull'hardware dell'unità.

Apple: le novità sulla produzione del visore

La grande novità è la presunta inclusione del processore M1 nel dispositivo. Lo stesso rapporto supporta anche i precedenti rapporti secondo cui il visore di Apple utilizzerà display micro OLED.

Secondo ET News coreano, Samsung sta ora decidendo la data di rilascio del suo primo gadget indossabile. Allo stesso tempo, l'azienda avrebbe anche formato una task force incentrata sulla collaborazione con Microsoft per sviluppare ulteriori prodotti AR.

“Il mercato dei dispositivi metaverse dovrebbe crescere a un tasso annuo dell'80% ed emergere come un nuovo mercato dopo gli smartphone“, ha detto alla pubblicazione un funzionario di una società di componenti senza nome. “Anche l'industria dei componenti e delle apparecchiature sta rischiando tutto per diventare un partner“.

Si dice che le il visore AR di Samsung utilizzi la tecnologia dell'ologramma. Sviluppato per un lungo periodo dal Samsung Advanced Institute of Technology, questo innovativo articolo sarà realizzato in collaborazione con l'azienda statunitense DigiLens.

ET News afferma che le il visore Samsung vanterà un processore Exynos e utilizzerà Android di Google come sistema operativo. Anche l'headset di Microsoft, realizzato con colosso coreano, utilizzerà questa tecnologia dell'ologramma.

Al contrario,Apple rilascerà il suo primo prodotto AR/VR alla fine del 2022. Di recente, tuttavia, è stato affermato che il terminale sta avendo dei piccoli problemi e delle difficoltà che potrebbero far traslare il suo debutto al 2023.

Insieme a Apple, Samsung, Microsoft e persino Meta (ex Facebook), è stato recentemente segnalato che anche Google sta lavorando su un visore per la realtà mista.