iOS 15.4.1 UFFICIALE: corregge il battery drain, scaricatelo ORA

Nella serata di ieri, Apple ha appena distribuito iOS 15.4.1; questa versione del firmware mira a risolvere una miriade il battery drain anomalo che in molti hanno segnalato su iPhone e iPad nelle scorse settimane. Oltre a questo firmware, l'OEM di Cupertino sta anche rilasciando aggiornamenti per gli utenti possessori di Apple TV, Apple Watch e Mac.

Di fatto, dopo il rollout ufficiale di iOS 15.4, la mela ha iniziato a distribuire anche iOS 15.4.1. L'update mira a risolvere il consumo anomalo della batteria dei terminali di casa Apple; erano in molti gli utenti che stavano riscontrando problemi con questa versione del software. A tal proposito, voi avete notato un peggioramento?

Onestamente, io con iPhone SE (2022) e iPad 2021 non ho avuto alcun problema, al contrario invece, con iPad Mini 6, dove la batteria scendeva a vista d'occhio.

iOS 15.4.1: cosa cambia?

La build in questione porta il numero 19E258. Potrete aggiornare il vostro dispositivo (iPhone o iPad) andando nelle impostazioni, pigiando su Generali e cliccando su Aggiornamento software.

Ecco le note di rilascio ufficiale:

La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente del previsto dopo iOS 15.4;

I dispositivi Braille potrebbero non rispondere durante la navigazione del testo;

Gli apparecchi acustici realizzati per iPhone/iPad potrebbero perdere la connessione con diverse app di terze parti.

Ricordiamo che questa majour release del software per iDevice di Apple introduce tantissime novità:

il supporto per lo sblocco mediante Face ID quando si indossa una mascherina sanitaria;

la possibilità di inserire il Green Pass (in Italia) e i certificati verdi su Apple Wallet;

le note all'interno delle password in iCloud;

una voce non binaria per Siri;

nuove emoji.

Fra le altre cose, come detto, Apple sta rilasciando anche

tvOS 15.4.1;

watchOS 8.5.1;

macOS 12.3.1.

Se notate altri cambiamenti e/o novità, bug e problemi, fatecelo sapere.

Ad ogni modo, voglio riportarvi che iPhone SE (2022), il mio nuovo smartphone personale, si trova in super sconto a 528,99€ al posto di 579,00€ nella variante da ben 128 GB in colorazione Starlight. Piccolo, compatto, potentissimo: non riesco a non amarlo… e la batteria, al contrario delle aspettative, dura un giorno di utilizzo intenso (07.00-22.00) con un'ora di hotspot, 5G, cambio cella, navigazione social, Google News, chiamate e WhatsApp/Telegram.