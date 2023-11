Apple sta sviluppando le batterie "fatte in casa": arriveranno nel 2025

Secondo un recente rapporto emerso in rete in queste ore, sembra che Apple stia sviluppando delle batterie personalizzate “fatte in casa”. Il lancio di questi accumulatori sembra essere previsto per il 2025, a quanto pare. Lo riporta il sito di ETNews. Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che i portatili next-gen da poco svelati (i MacBook Pro con M3 Pro) costano solo 2599,00€; li trovate su Amazon con spese di spedizione incluse.

Apple: cos sappiamo delle batterie personalizzate?

Stando a quanto si legge, la tecnologia delle batterie personalizzate è in cantiere presso la compagnia di Cupertino dal 2018. La società è alla ricerca di brevetti e pare che stia assumendo del personale per questo progetto. Tim Cook sarebbe infatti intenzionato a creare un nuovo tipo di cella energetica con prestazioni migliorate. Per farlo, Apple dovrebbe intervenire direttamente nell’adozione di nuovi materiali.

Pare che la mela stia scegliendo dei materiali catodici per determinare prestazioni, densità, rendimento e stabilità delle batterie next-gen. Queste potrebbero infatti avere una composizione chimica totalmente differente da quella vista ad oggi sul mercato. La società potrebbe infatti scegliere il nichel, il cobalto, il manganese e l’alluminio. Fra le altre cose, potrebbero fare la compars anche dei nanotubi in carbonio volti a migliorare la conduttività delle batterie stesse. Dulcis in fundo, tutto questo potrebbe anche portare ad una riduzione dell’uso della grafite in favore del silicio. Ad oggi le informazioni trapelate sono soltanto queste; la fonte vicina alla questione ha riferito questi dettagli al portale di ETNews.

Secondo quanto riferito, il progetto della batteria personalizzata di Apple è stato sviluppato in collaborazione con il progetto del veicolo elettrico dell’azienda, ma le applicazioni mobili sono ora l’obiettivo principale della tecnologia. Si prevede che inizierà ad essere aggiunto ai dispositivi Apple a partire dal 2025.

