Apple sta realizzando un documentario di James Bond

Apple sta producendo un nuovo documentario basato sulla storia dell'agente segreto 007; si chiamerà “The Sound of 007” e arriverà sulla piattaforma proprietaria della compagnia nel corso del prossimo anno.

Cosa sappiamo su “The Sound of 007”?

L'OEM d Cupertino ha annunciato un nuovo documentario chiamato “The Sound of 007″ incentrato sulla “notevole storia di sei decenni di musica di James Bond“. L'uscita del film è prevista per ottobre 2022 per celebrare i 60 anni di James Bond. “The Sound of 007” sarà un'esclusiva di Apple TV+ e arriverà sulla scia del loro successo nella categoria dei documentari.

Secondo quanto riferito inoltre, pare che il documentario sia prodotto anche da MGM, Eon Productions e Ventureland stando a quanto dichiarato da Deadline. Il nuovo film di Apple includerà la musica dell'intero franchise, che risale al primo film “Dr. No” del 1962.

Il portale di 007.com descrive il documentario nella citazione di seguito:

“The Sound of 007” andrà dietro l'obiettivo nel più grande franchise cinematografico della storia dalla genesi di Dr. No e l'iconica sigla di 007 fino a No Time to Die, mescolando interviste sincere con incredibile materiale d'archivio di James Bond.

Non perdetevelo: sarà un film molto interessante. Curiosamente, la piattaforma di streaming on demand della mela non riesce a tenere il passo con i competitor, però realizza dei prodotti davvero degni di nota. Fra tutti, citiamo Ted Lasso, campione di incassi e See, con protagonista Jason Momoa. Ci sono tanti altri show da non perdere. Inoltre, se comprerete un nuovo device di Apple avrete in omaggio dei mesi di prova gratuiti su Apple TV+.