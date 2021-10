Apple TV+: gli abbonati sono TROPPO POCHI rispetto ai competitor

Apple TV+ otterrà 36 milioni di abbonati entro il 2026; si legge che tale valore è notevolmente più basso di quello dei competitor.

Apple TV+: 36 milioni di abbonati entro il 2026

Sappiamo che la piattaforma di video in streaming on demand Apple TV+ è disponibile da quasi due anni ormai e, sebbene il suo catalogo di film e programmi TV originali sia cresciuto notevolmente, il servizio è lontano dall'essere un enorme successo globale come i suoi competitor. All'inizio di questa settimana, la società di ricerca Digital TV Research ha riferito che Apple TV+ dovrebbe raggiungere quasi 36 milioni di abbonati entro la fine del 2026.

Secondo la ricerca (trapelata dal giornale The Hollywood Reporter), Disney+ ha lo scenario migliore quando si guarda al futuro. I dati suggeriscono che il servizio di streaming della casa di Topolino raggiungerà 284,2 milioni di abbonati entro il 2026, rubando lo scettro a Netflix, che dovrebbe avere 270,7 milioni di abbonati per allora.

Sebbene Netflix abbia ancora numeri impressionanti, le aspettative per la piattaforma dell'azienda sono diminuite di qualche milione rispetto ai dati dello scorso anno. Anche Amazon Prime Video dovrebbe crescere in modo significativo, ma dovrebbe rimanere al terzo posto con 243,4 milioni di utenti.

Dopo Amazon, la piattaforma cinese iQiyi dovrebbe raggiungere il quarto posto nella classifica con 76,8 milioni di abbonati entro la fine del 2026, seguita da HBO Max con 76,3 milioni di abbonati. Per quanto riguarda il servizio di streaming di Apple invece, si presuppone una crescita “fino a 35,6 milioni di utenti“.

Un recente rapporto ha rivelato che Apple TV+ ha attualmente meno di 20 milioni di abbonati, il che significa che la piattaforma dovrebbe crescere di circa 16 milioni di abbonati nei prossimi cinque anni. Un'altra ricerca indica che questa ha una quota di mercato del 3% rispetto ad altri servizi di streaming.

Le voci suggeriscono che l'OEM di Cupertino prevede di aggiungere nuovi contenuti ogni settimana ad Apple TV+ a partire dal 2022. Finora, il servizio di streaming ha più di 70 film e show TV originali (Ted Lasso, The Morning Show, giusto per citarne qualcuno).