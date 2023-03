Apple sta lavorando su un'AI simile a ChatGPT

Apple sta lavorando ad un’intelligenza artificiale simile a ChatGPT, secondo quanto si apprende online. Nonostante Siri sia ancora molto immatura e non priva di difetti, l’OEM di Cupertino sembra essere al lavoro su una nuova AI. Cosa ci riserverà il futuro?

La compagnia americana di Tim Cook sta testando nuove intelligenze artificiali AI; si dice che queste soluzioni un giorno potrebbero fondersi con Siri, arrivando ad avere quindi un unico grande assistente virtuale di nuova concezione, ancora più smart e interattivo. Lo riporta il New York Times in un articolo dedicato.

Apple: ecco come sarà Siri del futuro

Ad oggi, i dipendenti di Apple sono stati tutti informati sul nuovo modello linguistico di Apple e su come funzionerà l’AI del prossimo futuro. Gli ingegneri della compagnia stanno testando nuove soluzioni praticamente ogni settimana per contrastare l’ondata di chatbot smart come ChatGPT e similari.

Le nuove tecnologie hanno reso obsoleti – immediatamente – i software come Siri, Alexa, Google Assistant e così via. Siri, nello specifico, era già l’AI meno intelligente del gruppo. Adesso è stata inserita proprio all’ultima ruota del carro e occorre lavorare sodo per rimetterla in carreggiata. In un’intervista tenutasi ai microfoni del New York Times, l’ex ingegnere di Apple John Burkey, ha riferito che la società sta cercando nuovi modi per migliorare Siri dal 2014. Ad oggi, questo assistente vocale si basa “su un codice goffo che ha impiegato settimane per aggiornarsi con le funzionalità di base“.

A causa del design interno di Siri, gli ingegneri hanno sempre avuto difficoltà ad inserire nuove features; pensate che nel suo database, vi sono tantissime frasi in più di venti lingue differenti, ma manca un cervello pulsante vero e proprio come quello di ChatGPT (per quanto sia “folle” utilizzare la parola “cervello”, perdonateci).

In poche parole, adesso Apple deve lavorare su una nuova Ai che, in futuro, verrà sommata a Siri, visto che al momento non c’è modo per quest’ultima di diventare un “assistente creativo” vero e proprio. Voi cosa ne pensate?

