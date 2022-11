Apple vuole cambiare l'attivazione di Siri togliendo la parola "Hey"

Proprio così: sembra che Apple stia cambiando il comando di attivazione del suo assistente virtuale Siri. Non si dovrà più pronunciare “Hey Siri”, ma solo “Siri”. Questo piccolo primo passo vuole “umanizzare” ancora di più l’intelligenza artificiale con comandi che noi useremo nella vita vera. Magari in futuro potremo dare a queste intelligenze il nome che desideriamo. Jarvis è già prenotato, sappiatelo.

Il comando “Hey Siri” serve per attivare l’assistente a mani libere; a dirlo ci ha pensato un report di Bloomberg emerso poche ore or sono. Gli ingegneri del software della compagnia ci stanno lavorando duramente.

Apple: come cambierà il comando vocale?

Come detto, ci ha pensato Bloomberg o meglio, Mark Gurman nella sua ultima newsletter Power On. Il giornalista afferma che “è una sfida tecnica che richiede una quantità significativa di formazione sull’IA e lavoro di ingegneria di base“. Inoltre pare che questo cambiamento è destinato a venir implementato nei mesi a venire se non al massimo, nel 2024.

Al momento Apple sta testando questa novità con i propri dipendenti e sta cercando di capire come organizzare la parte del processo. Biosogna capire che una delle sfide più grandi è quella di assicurarsi una comprensione della parola “Siri” in diversi accenti e dialetti e con diverse cadenze e pronunce.

Non di meno, la mela sta cercando di apportare vari miglioramenti all’assistente virtuale, compresa l’integrazione con app di terze parti. Bloomberg afferma che presto “Integrerà l’assistente vocale in modo più approfondito nelle app e nei servizi di terze parti e migliorerà la sua capacità di comprendere gli utenti e intraprendere la corretta linea di condotta“.

Comunque non deve sorprendere il cambio della frase di attivazione di Siri; basti pensare che Amazon offre la possibilità di chiamare l’assistente con solo la parola “Alexa”.

